Procuradoria pede esclarecimentos a Lula sobre viagens

O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à construtora Odebrecht e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apurar suposto tráfico de influência do ex-presidente. Em parecer emitido anteontem, a procuradora da República Mirella de Carvalho Aguiar prorrogou por mais 90 dias a notícia de fato - fase que antecede a abertura formal de investigação.

Um procedimento foi aberto no Ministério Público Federal para apurar se Lula cometeu tráfico de influência internacional, segundo informou a revista Época no início do mês. Segundo a procuradora, as informações são necessárias para que o órgão decida se abrirá ou não investigação formal contra o ex-presidente. Foi pedido o envio de ofício do Instituto Lula para informar, em 15 dias, a agenda oficial do ex-presidente em viagens à América Latina e África entre 2011 e 2014.

À Odebrecht, o Ministério Público pediu informações se a empresa pagou viagens internacionais a Lula. Ao BNDES foram solicitados documentos referentes a contratos com a Odebrecht entre 2011 e 2014.