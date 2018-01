Procuradoria nega ter influência sobre depoimento de delator

Brasília - A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que o depoimento prestado, nesta quinta-feira, pelo lobista Júlio Camargo à Justiça Federal do Paraná "não tem qualquer relação" com as investigações em trâmite no Supremo Tribunal Federal, onde há inquéritos abertos para apurar participação de parlamentares, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), no esquema de corrupção na Petrobras. A PGR destacou que não tem "ingerência" sobre o depoimento.

"A PGR não tem qualquer ingerência sobre a pauta de audiências do Poder Judiciário, tampouco sobre o teor dos depoimentos prestados perante o juiz", informou a procuradoria-geral da República em nota.

Em depoimento, o lobista, que é um dos delatores da Lava Jato, declarou à Justiça que o suposto operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras, Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, disse que estava sendo pressionado por Cunha para o pagamento de propina e os valores da propina teriam saído de compras de navios-sonda.

Cunha reagiu dizendo que Camargo foi "obrigado a mentir" pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele também questionou o fato de o depoimento ter sido prestado ao juiz na primeira instância. A PGR esclareceu em nota que a audiência referente à ação penal na primeira instância foi marcada pelo juiz federal Sérgio Moro a pedido da defesa de Fernando Baiano.