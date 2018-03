Procuradoria investiga compra de votos em Minas

O Ministério Público de Minas Gerais abriu investigação para apurar suposto esquema de compras de votos em Capetinga (MG) mostrado em reportagem do Fantástico, da TV Globo, no domingo, 21. Nas imagens, o ex-candidato a prefeito da cidade, José Donizete Faleiros (DEM), recebe instruções do deputado federal Aelton Freitas (PR-MG), que tem sua base em Uberaba (MG), sobre como comprar votos e difamar os políticos adversários.

A "aula" foi filmada em setembro, antes das eleições municipais de 2012, mas somente agora foi divulgada. O promotor eleitoral da Comarca de Cássia (MG), Gilson Walmir Falcucci, responsável também por Capetinga, instaurou um inquérito para apurar a suspeita de corrupção eleitoral. Para ele, as imagens da reunião mostradas pela reportagem já são motivo suficiente para iniciar a investigação.

O escândalo agitou a população de Capetinga, de pouco mais de 7 mil habitantes. Moradores afirmaram ao Estado que oferecer vantagens em troca do voto tem sido algo comum na cidade nas últimas eleições. O então candidato a prefeito e o deputado deverão ser ouvidos pela Procuradoria, assim como outras pessoas que aparecem no encontro realizado em um restaurante.

O deputado não se manifestou sobre o vídeo exibido em rede nacional. Já o candidato a prefeito, culpa os adversários políticos pela divulgação do vídeo. E afirma que não comprou nenhum voto, mesmo porque "não funcionaria" o sistema sugerido pelo deputado. “O que sempre interessou pra mim foi ganhar as eleições de maneira correta e sem compra de votos”, afirmou Donizete. Segundo ele, tudo não teria passado de uma brincadeira do parlamentar.

Crime. Já o promotor Gilson Falcucci acredita que houve, pelo menos, a prática da incitação ao crime, que também é punida pelo artigo 286 do Código Penal. O vídeo já foi encaminhado à Procuradoria Geral da República, em Brasília. O caso também foi parar ainda no Conselho de Ética da Câmara Federal, que estuda punir o deputado envolvido por quebra de decoro parlamentar.