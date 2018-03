Procuradoria impugna 28 candidaturas no RS A Procuradoria Regional Eleitoral impugnou 28 das 926 candidaturas inscritas para as eleições deste ano no Rio Grande do Sul. A relação foi encaminhada hoje ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS), que tem prazo até o dia 5 de agosto para homologar ou rejeitar as candidaturas.