Procuradoria foi alertada sobre denúncia de Barbiere

A investigação está sob responsabilidade do promotor Carlos Cardoso, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, braço do Ministério Público que rastreia corrupção e desvios na administração. O procedimento tem base na Lei de Improbidade - deputados só têm foro especial em matéria penal.

Dr. Nava encaminhou petição à corregedoria e à presidência da Assembleia, no mesmo teor e no mesmo dia em que procurou o Ministério Público.

A presidência da Assembleia disse que desconhece a denúncia e não se manifestou. O prefeito de Birigui, Wilson Carlos Rodrigues Borini, citado pelo petebista, disse que "isso é dor de cotovelo de perdedor". Borini impôs revés ao deputado nas eleições municipais de 2008. "O prefeito quer me ver morto", declarou Barbiere. "Ele (Barbiere) era o todo-poderoso na cidade, 30 anos na política, mas aquela política antiga de falar um monte de besteiras. Minha política é de organização, atender as pessoas, dar um rumo à cidade com toda a transparência." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.