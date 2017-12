Procuradoria esclarece que não convocou entrevista A assessoria de imprensa da Procuradoria Geral da República esclareceu na tarde desta quinta-feira que não foi convocada uma entrevista coletiva do procurador Antonio Fernando de Souza para falar sobre a denúncia que apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na qual acusa 40 pessoas como participante do esquema do mensalão. A assessoria informa que o procurador Antonio Fernando está em recesso do Judiciário, em função da Semana Santa. As investigações por parte dos procuradores da República continuam e outras pessoas poderão ser denunciadas. O ministro relator do inquérito no STF, Joaquim Barbosa, decidiu, na terça-feira, suspender o segredo de Justiça em relação ao inquérito. Somente as informações protegidas pela Constituição por sigilo não podem ser tornadas públicas.