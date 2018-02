Procuradoria eleitoral na Bahia investiga doações da UTC O procurador regional eleitoral auxiliar da Bahia, Vladimir Aras, instaurou na tarde de hoje um procedimento para apurar se as doações feitas pela UTC Engenharia a campanhas de alguns dos principais candidatos no Estado se enquadram nos critérios do artigo 24 da lei 9.504/97 - que impede empresas concessionárias de serviço público de fazer doações para campanhas.