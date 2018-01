Procuradoria eleitoral denuncia Lindbergh pela 7.a vez A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no Rio de Janeiro moveu a sétima ação contra o senador Lindbergh Farias, pré-candidato do PT ao governo do Rio, por propaganda antecipada. O procurador eleitoral Maurício da Rocha Ribeiro argumenta que Lindbergh usou entrevista publicada na edição de novembro da revista Entre Lagos para divulgar a candidatura.