Procuradoria do PR busca manter veto a benefício A assessoria de comunicação do governo do Paraná disse hoje que a Procuradoria Geral do Estado recorreu da decisão do desembargador Antonio Loyola Vieira que garante ao senador Roberto Requião (PMDB) o direito de continuar recebendo os vencimentos de pouco mais de R$ 24 mil referentes à representação prevista pela Constituição Estadual aos ex-governadores. O cancelamento das aposentadorias de ex-governadores que as reivindicaram após a Constituição Federal de 1988 tinha sido determinado pelo governador Beto Richa (PSDB).