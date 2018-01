Procuradoria do DF denuncia 116 por invasão à Câmara A Procuradoria da República no Distrito Federal informou nesta terça-feira que encaminhou ao juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, denúncia contra 116 pessoas envolvidas na invasão da Câmara dos Deputados pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), em 6 de junho. De acordo com informações da Agência Câmara, foi a primeira vez que os sete procuradores criminais de Brasília trabalharam juntos em um caso, devido ao grande número de envolvidos. A Procuradoria dividiu os denunciados em dois grupos, enquanto a participação de Bruno Maranhão, acusado de liderar o grupo, está sendo tratada individualmente. Um dos grupos tem 80 pessoas, presentes tanto na reunião de planejamento quanto na invasão. O outro é composto por 35 pessoas que participaram apenas da invasão. Bruno Maranhão e o primeiro grupo são acusados de formação de quadrilha, lesões corporais leves e graves, dano ao patrimônio público, crime contra a segurança nacional (atentado ao livre exercício do Poder Legislativo) e resistência qualificada. O segundo grupo foi denunciado por lesões corporais leves e graves, dano ao patrimônio público e resistência qualificada. Os procuradores estimam que a pena mínima para o primeiro grupo seja de cerca de seis anos de reclusão e, para o outro, de três anos. Um dos efeitos da sentença é a obrigação de os réus repararem os danos ao patrimônio público, estimados em mais de R$ 100 mil. Investigações Das 540 pessoas detidas no dia do ataque, 42 foram presas em flagrante pela Polícia Federal e permanecem no Complexo Penitenciário da Papuda. De acordo com o procurador Vinícius Alves Fermino, apenas 32 presos fazem parte do grupo dos denunciados, pois ainda faltam esclarecimentos sobre a participação dos outros dez, que tiveram a soltura pedida pelo Ministério Público. Fermino ressaltou que o número de denunciados pode aumentar, uma vez que o trabalho de investigação da polícia continua. Ele afirmou que, no dia da invasão, as 540 pessoas detidas foram fotografadas e que a perícia da Polícia Federal vai continuar fazendo a comparação por semelhança com vídeos e fotos feitos no dia na Câmara. Os promotores estimam em cem dias o prazo entre a prisão dos principais envolvidos, no dia 7 de junho, na Papuda, e o julgamento em primeira instância.