Procuradoria divulga números do TRE Balanço apresentado esta semana pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em Minas Gerais indica que entre janeiro e agosto deste ano foram emitidos no Estado 2.457 pareceres relativos a feitos eleitorais, 55 audiências foram determinadas, 9 pedidos de diligência foram feitos e houve 36 arquivamentos de processos. O órgão exerce as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG) e emitiu, no mesmo período, 350 pareceres.