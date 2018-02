Procuradoria defende cancelamento de pensão de Dias A Procuradoria-Geral do Paraná encaminhou parecer à Secretaria de Estado da Administração e Previdência orientando que a aposentadoria vitalícia do ex-governador e senador Alvaro Dias (PSDB) seja cancelada. Ela foi concedida em outubro do ano passado, e o ex-governador recebeu por dois meses o valor bruto de cerca de R$ 24 mil. Em entrevista, Alvaro Dias disse que os valores foram doados a uma entidade de assistência social.