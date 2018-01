Procuradoria arquiva caso de ministro que 'rejuvenesceu'

Brasília - O Ministério Público Federal (MPF) arquivou nesta sexta-feira, 9, investigação preliminar aberta para apurar suposta irregularidade em processo para alteração da idade do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Raimundo Carreiro. O procedimento foi motivado por reportagem publicada em 21 de julho pelo jornal "O Estado de S. Paulo", segundo a qual o ministro, depois de nomeado para a corte de contas, em 2007, conseguiu na Justiça mudar o registro de nascimento, "rejuvenescendo" dois anos e assegurando, assim, maior longevidade no cargo.

A decisão judicial permitiu que Carreiro adiasse a aposentadoria compulsória, aos 70 de idade, e deu a ele a chance de ocupar a presidência do tribunal no biênio 2017-2018. Por tradição, comanda a corte o integrante com mais tempo de casa que ainda não chegou ao posto. Sem a alteração da data, de 6 de setembro de 1946 para 6 de setembro de 1948, o ministro se aposentaria antes, em 2016.

Em entrevista ao "Estado de S. Paulo", ele explicou que só teve "tempo e dinheiro" para corrigir o suposto erro no registro de nascimento depois de chegar ao tribunal, embora soubesse dele desde a juventude.

De acordo com despacho da procuradora da República no Distrito Federal Luciana Loureiro Oliveira, divulgado pelo TCU em seu site, não houve irregularidade no processo de retificação do registro civil. "A alteração foi obtida por meio hábil (judicial), perante Juízo competente (comarca do local de nascimento), segundo procedimento regular, que contou com a interveniência do Ministério Público", justificou ela.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"No referido processo, de acordo com a cópia acostada nos autos, não houve maiores controvérsias acerca da prova realizada em juízo, tendo-se dado credibilidade à certidão de batismo e ao registro de batismo arquivado em livro próprio da paróquia do local de nascimento do investigado", acrescentou.

A análise do MPF foi feita com base em documentos fornecidos por Carreiro, que se antecipou aos pedidos de informação enviados pela Procuradoria da República no Distrito Federal ao TCU e ao Senado.

Conforme o despacho de arquivamento, não houve também falha no processo de aposentadoria do ministro no Legislativo - antes de tomar posse no TCU, ele se aposentou como secretário-geral da Mesa do Senado, com a idade antiga - 60 anos, contados de 1946.

Segundo a análise, embora tivesse 58 anos, de fato, na época da aposentadoria, o ministro teria direito ao benefício aos 57 de idade, pois já havia contribuído por 38 anos, três a mais do que o exigido.

Conforme a legislação aplicada ao caso dele, cada ano excedente de contribuição reduz um da idade mínima (60 anos). A análise coincide com a explicação do Senado, que, em reportagem publicada pelo "Estado de S. Paulo" em 23 de julho, descartou a abertura de processo formal para rever a aposentadoria de Carreiro.