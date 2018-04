Procuradoria apresenta nova denúncia contra Arruda

O governador foi gravado por Barbosa recebendo dinheiro. Arruda apresentou quatro documentos atestando ter recebido doações de Barbosa para "pequenas lembranças" e "campanhas de natal" de R$ 20 mil em 2004, R$ 30 mil em 2005, R$ 20 mil em 2006 e R$ 20 mil em 2007. Os documentos não têm data e, de acordo com a Procuradoria, foram todos criados e assinados pelo governador em 28 de outubro de 2009. Dois dias depois, Barbosa os entregou à PF afirmando que nunca fez doações a Arruda.

Se Arruda enfrenta novas denúncias, seu substituto interino no cargo, o governador em exercício Paulo Octávio passou ontem o dia tentando convencer os deputados distritais a lhe darem apoio político para permanecer no cargo, mas sem grandes perspectivas. Ele organizou um almoço com a bancada de deputados, mas a reunião foi boicotada pelos deputados representantes dos partidos de oposição.

Na sexta-feira, os quatro deputados do PT, Paulo Tadeu, Cabo Patrício, Chico Leite, Erika Kokay, além de José Antônio Reguffe (PDT), decidiram não participar do encontro com o governador em exercício e divulgaram nota oficial explicando o motivo de não aceitarem o convite.

"Os deputados entendem que o papel mais importante da Câmara Legislativa, neste momento, é concluir os processos de impeachment do governador e vice-governador e de quebra de decoro parlamentar de deputados flagrados na operação Caixa de Pandora, bem como apurar os atos de corrupção praticados no âmbito do GDF", diz a nota.