Procuradores querem civis nas buscas no Araguaia

Os procuradores querem também que as buscas só sejam realizadas após a abertura dos arquivos existentes sobre a Guerrilha do Araguaia em posse de militares e, preferencialmente, ?acompanhados de depoimentos de agentes que participaram? das operações do Exército para reprimir os guerrilheiros. Além disso, as investigações devem ter a participação de arqueólogos, legistas e odontólogos forenses, para que sejam reveladas, se encontradas as ossadas, as circunstâncias das mortes e dos sepultamentos.

O ofício é assinado pelos procuradores André Raupp, Tiago Rabelo, Felício Fontes Júnior, Ubiratan Cazetta, Eugênia Fávero e Marlon Weichert. O grupo de trabalho criado pelo Ministério da Defesa no mês passado para buscar os corpos é capitaneado pelo comandante do Exército, general Enzo Peri. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.