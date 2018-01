Procuradores entregam chefias para pressionar governo por reajuste Na corrida para obter um reajuste salarial antes do encerramento do prazo legal, que é 30 de junho, os procuradores da Fazenda Nacional inovaram. Um total de 106 ocupantes de postos de chefia em todo o País entregaram seus cargos. "É um ato extremo, que nunca houve", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, João Carlos Souto. Tudo indica que a pressão deu algum resultado. O Palácio do Planalto indicou que poderá atender em parte as reivindicações da categoria, que está em greve desde o dia 13 de fevereiro. Nesse período, os procuradores fizeram um revezamento para que pelo menos 30% continuassem trabalhando. Segundo Souto, a principal reivindicação da categoria é a equiparação com os salários pagos no Ministério Público. Ele explicou que a Constituição Federal prevê isonomia entre as duas carreiras, mas desde 1999 os salários estão-se distanciando. Atualmente, disse ele, o salário inicial de um procurador geral da República é de R$ 20.000,00, enquanto um procurador da Fazenda começa a carreira ganhando R$ 7.800,00.