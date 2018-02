Procuradores do Estado entram em greve no RS

Os procuradores do Estado do Rio Grande do Sul entraram em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira, 29, deixando todos os processos que envolvem o governo gaúcho sem representação judicial. A categoria reivindica a implantação do subsídio como forma de remuneração e protesta porque a Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa já deu parecer favorável ao novo sistema para a magistratura, defensoria e Ministério Público, mas, a pedido do governo do Estado, adiou a apreciação da extensão do sistema aos procuradores. O Rio Grande do Sul tem 279 procuradores ativos. A greve é por tempo indeterminado.