Procuradores da República defendem vetos à Lei Antidrogas A redução da pena para o crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes levou os procuradores da República a divulgarem manifesto defendendo vetos ao projeto de lei número 1.873/91, que institui a nova Lei de Antidrogas no País. "O projeto representa um evidente retrocesso no combate ao tráfico", sustenta a Associação Nacional dos Procuradores da República. A lei em vigor prevê pena mínima de 3 anos e máxima de 10 anos para empresários do tráfico que promovem operações de lavagem de recursos obtidos com a venda de drogas. O artigo 18 do projeto impõe punição mais branda - 2 anos a 8 anos. Os procuradores apontam "pontos positivos" no projeto, mas dizem estar "apreensivos" diante da possibilidade de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar integralmente o texto aprovado pelo Congresso. Outro ponto que preocupa os integrantes do Ministério Público Federal - que têm atribuição legal para propor ação penal contra traficantes internacionais - é com relação ao artigo 8º do projeto, que trata da prevenção e da erradicação. De acordo com esse artigo, ficam proibidos, em todo o território nacional, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de todos os vegetais e substratos, alterados ou na condição original, dos quais possam ser extraídos produtos, substâncias ou drogas ilícitas. O parágrafo 8 estabelece que as glebas em que forem cultivadas plantações ilícitas serão expropriadas, mediante procedimento judicial adequado, "ressalvada, desde que provada, a boa-fé do proprietário que não esteja na posse direta". Os procuradores ressaltam que a lei atual não exige provas de que o proprietário da área tenha a posse direta do bem, porque habitualmente sua atuação é acobertada pelos laranjas. "O projeto impõe a posse direta para autorizar a expropriação, mas é evidente que o empresário nunca vai estar lá pessoalmente", adverte a procuradora regional em São Paulo Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. A associação dos procuradores critica o artigo 32, que permite ao advogado de defesa do investigado requerer à Justiça o arquivamento de um inquérito. "Esse dispositivo viola o artigo 129 da Constituição, pois interfere na atribuição exclusiva do Ministério Público para propor ação criminal e de requerer o arquivamento", diz o manifesto.