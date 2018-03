Procuradora quer impugnar candidatura de Lago no MA A procuradora Carolina da Hora Mesquita Höhn ingressou no início da tarde de hoje com uma ação de impugnação da candidatura do ex-governador do Maranhão Jackson Lago (PDT). Ao todo, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) deu entrada em 80 processos de impugnação apenas hoje no Estado. Dos 80 candidatos alvos de ação de impugnação, metade foi enquadrada na Lei Complementar nº 135/2010, a chamada de Ficha Limpa. Os demais foram incluídos em ações por desincompatibilização de cargo. No caso específico de Jackson Lago, a inclusão dele como alvo de uma ação de impugnação tomou como base a sua condenação no Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) 671 julgado pelo TSE em abril do ano passado. "Tudo que se encaixa na nova lei será alvo de ações de impugnações", declarou a procuradora.