Procuradora pede nova multa à Dilma por propaganda A vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau, protocolou hoje mais uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusando a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, de ter feito propaganda eleitoral antes do permitido em programas partidários veiculados pelo PT em junho.