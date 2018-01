Procuradora diz que relatório é apenas 1º passo

É isso o que sinaliza um relatório que que acaba de ser encaminhado à Comissão Nacional pela procuradora regional da República Eugenia Gonzaga, presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. "O relatório que será entregue à Presidência da República no próximo dia 10 não se esgota em si mesmo", diz ela. "Dá início a uma nova fase de trabalho, visando a implementação da justiça de transição no País."

Eugenia defende a criação de uma secretaria nacional vinculada diretamente à Presidência da República, que cuidaria do encaminhamento dessa fase de justiça de transição. "Ainda é preciso discutir a questão da anistia, encaminhar as buscas dos mortos e desaparecidos, cuidar do caso do presidente João Goulart, entre outros assuntos", afirma. "Se eu tivesse que destacar algo no relatório final, destacaria a questão da secretaria. Seria o legado mais importante da Comissão Nacional de Verdade."

A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos é vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Uma de suas atividades é a coordenação da busca dos restos mortais dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. / R.A.