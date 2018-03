Procuradora aciona mais PSDB do que PT, diz TSE

Ontem mesmo Sandra entrou com duas novas representações contra a candidatura Serra e o diretório tucano, em São Paulo, pedindo que ele seja multado em cada uma das duas no valor de R$ 25 mil. O PT e sua candidata à Presidência, contudo, se dizem vítimas de perseguição política da vice-procuradora-geral eleitoral.

No fim da semana passada, o PT avaliava entrar com representação contra Sandra Cureau no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por entender que ela age com excessivo rigor ao pedir investigação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob acusação de abuso de poder político em favor da candidatura de Dilma. "Não tenho dúvidas de que ela está exagerando e extrapolando", afirmou o presidente do PT, José Eduardo Dutra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.