Procurador viaja e mensalão tucano fica para depois do dia 27

O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, afirmou nesta quarta-feira, 17, que só concluirá a investigação sobre o chamado mensalão mineiro quando voltar de viagem à Europa, no dia 27 deste mês. No intervalo da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador disse que pretendia concluir o caso antes de sua viagem, marcada para esta quinta, mas que não foi possível apurar todo o material e documentos que constam do inquérito. Veja também: ESPECIAL: saiba o que é o mensalão mineiro "Tentei resolver tudo antes de viajar, mas não deu tempo", afirmou. Antonio Fernando vai participar de um encontro entre os procuradores-gerais dos países da América Latina, de Portugal e da Espanha. Somente depois que voltar ao Brasil decidirá se denuncia o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e o ministro de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia. Segundo o procurador, o suposto esquema montado em Minas Gerais, quando Azeredo disputou o governo estadual, foi o embrião do mensalão petista. O empresário mineiro Marcos Valério contratava empréstimos bancários para financiar a campanha e as dívidas eram pagas com recursos públicos, das estatais mineiras.