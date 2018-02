Procurador vai avaliar suposto crime eleitoral no RJ O Tribunal Regional Eleitoral do Rio enviou nesta segunda-feira à Procuradoria Regional Eleitoral relatório sobre o material apreendido por seus fiscais na gráfica High Level Signs, no Méier, na zona norte, no último dia 8, sob suspeita de fraude. O procurador Paulo Roberto Berenger vai avaliar a suposta ocorrência de crime eleitoral na produção de material de campanha. A propaganda teria sido produzida em quantidade maior do que a informada.