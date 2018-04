Procurador sugere presídio para corruptos O procurador da República em Mato Grosso do Sul, Ramiro Rockenbach, ajuizou esta semana ação civil pública na Justiça Federal pedindo que a União construa no Estado um presídio exclusivo para corruptos. A proposta, segundo ele, seria uma resposta concreta do Judiciário às recentes mobilizações contra corrupção. A ação foi ajuizada na semana do Dia Internacional de Combate à Corrupção, na data de ontem.