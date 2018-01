Procurador relata ameaças e recebe escolta

O procurador da República Paulo de Tarso Astolphi, que entrou com uma ação civil pública contra o presidente licenciado da Transpetro, Sergio Machado, por fraude em licitação, está sob escolta da Polícia Federal. A segurança foi requisitada pela Procuradoria-Geral da República, após o procurador relatar ameaças de morte.

Na segunda-feira, Astolphi recebeu em seu gabinete os agentes da PF que fazem sua segurança 24 horas por dia. Ele e outros cinco procuradores pediram em 29 de setembro o bloqueio dos bens e imediato afastamento de Machado da Transpetro.

O pedido foi feito por meio de liminar em ação civil pública que apura improbidade administrativa por parte de Machado e os outros réus, entre pessoas físicas e jurídicas. Eles são acusados de fraudar processo de licitação para a compra da Transpetro de 20 comboios, com 80 barcaças e 20 empurradores, no valor de R$ 432,3 milhões, e na construção do estaleiro Rio Tietê.

"As circunstâncias da ameaça deixam transparecer que ela tem a ver com a investigação das fraudes na Transpetro e a instalação do Estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba", afirmou Astolphi ao Estado. "A ameaça foi feita por meio de telefonema em minha casa. Não posso dizer o que falaram, mas o fato é que tinham o número do meu telefone, que nem está na lista. Não sei como conseguiram."

Na ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que a presidente Dilma Rousseff fosse investigada no caso. O pedido foi rejeitado pelo procurador-geral Rodrigo Janot.

Na abertura da licitação, em março de 2010, Dilma e Machado discursaram em Araçatuba revelando que a cidade seria a escolhida para sediar o estaleiro onde as barcaças seriam construídas, antes mesmo do resultado da licitação - que foi divulgada cinco meses depois.