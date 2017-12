Procurador rejeita suspensão de ação contra Jungmann O procurador-geral da República interino Roberto Gurgel encaminhou um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contrário a uma reclamação do deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE). O parlamentar quer suspender uma ação civil pública na qual é acusado de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos. Os supostos desvios, num total de R$ 33 milhões, teriam ocorrido na época em que Jungmann era ministro do Desenvolvimento Agrário, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em contratos de publicidade do Incra.