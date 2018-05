Procurador recomenda retomada de julgamentos pelo TSE

Em parecer encaminhado hoje ao STF, a Procuradoria observa que "inúmeras decisões foram proferidas pelo TSE, ao longo do tempo, cassando mandatos e invalidando diplomas, que ensejaram, inclusive, a diplomação e exercício no cargo de outros agentes". Segundo o parecer, uma decisão retroativa abriria as portas para que políticos que perderam seus mandatos encaminhassem ações com o objetivo de recuperar o poder.

"O eventual retorno de mandatários afastados produziria graves consequências sobre a esfera jurídica dos seus substitutos, e poderia ainda gerar um verdadeiro caos administrativo, sobretudo em relação aos governadores de Estado", sustenta a procuradoria.

Há uma semana, Eros Grau atendeu a um pedido de liminar do PDT e suspendeu os julgamentos dos recursos protocolados diretamente no TSE. Na ação, o partido questiona a competência do TSE para julgar originalmente os pedidos de cassação dos políticos eleitos.

De acordo com o parecer, a análise dos recursos diretamente pelo TSE permite um julgamento mais rápido, quando os políticos ainda estão exercendo os mandatos. Para a procuradoria, os julgamentos pelo TSE sofrem menos com as pressões locais.