Procurador rebate crítica de Lula a ação do mensalão O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse nesta segunda-feira, 28, em referência à crítica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao resultado do julgamento do mensalão, que se tratou de "um processo jurídico com um julgamento jurídico". Lula, em entrevista à Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) exibida no fim de semana, afirmou que a condenação de ex-dirigentes do PT foi resultado de "80% de decisão política e 20%, jurídica".