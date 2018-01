Procurador questiona eficácia de projeto sobre corrupção

Grella disse que o projeto deveria "conter alterações nos mecanismos de obtenção de provas e apuração". O procurador-geral avaliou que um caminho mais adequado para inibir o peculato é a colaboração internacional para rastreamento de dinheiro enviado para paraísos fiscais. "Hoje são muito tímidas as medidas relativas a essa cooperação."

O chefe do Ministério Público Estadual considera que o governo federal deveria aperfeiçoar o instituto da delação premiada, "ainda muito frágil". "Não é todo dia que aparece um Durval Barbosa", ressaltou ele, referindo-se ao ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal que se transformou no delator do suposto esquema de propina no governo de José Roberto Arruda, o chamado mensalão do DEM. "Crimes de corrupção são essencialmente clandestinos, é difícil você conseguir a demonstração do fato a não ser quando alguém se dispõe a romper aquele silêncio e dar os indicativos."

O procurador-geral de Justiça entende que o projeto não é suficiente para inibir a ação de corruptos - outros delitos classificados como hediondos continuam sendo praticados em larga escala. "Fosse assim os índices de tráfico de entorpecentes e de estupros teriam sido reduzidos. De que adianta acenar com penas mais duras se você não tem como apurar esses crimes e denunciar as pessoas envolvidas?" As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.