Procurador quer que STF suspenda obra do São Francisco O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda o procedimento de licenciamento ambiental para a obra da transposição do Rio São Francisco. Ele também quer que o STF suspenda os efeitos da licença prévia concedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). "São múltiplas as violações das normas sobre o licenciamento e o uso dos recursos hídricos apontadas nas diversas ações, reveladas em omissões, insuficiências e inconsistências existentes no projeto", afirmou o procurador. Segundo ele, é necessário antes ouvir as populações indígenas afetadas e consultar o Congresso Nacional. Obra O objetivo da obra de transposição das águas é conectar a bacia a regiões com déficit hídrico. Para tanto, serão construídos 720 quilômetros de canais. Com a integração, 391 cidades do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco serão abastecidas com as águas do rio. Um canal, que vai levar água para Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem 402 quilômetros. Outro canal, que também levará água para a Paraíba e Pernambuco, tem 220 quilômetros. Os que são contra o projeto alegam que a obra causará perdas para o meio ambiente. Confira no infográfico.