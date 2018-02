Procurador quer explicação sobre mordomo de Roseana O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Marinus Marsico, vai pedir informações ao Senado a respeito do desvio de função do servidor Amaury de Jesus Machado. Conhecido como "Secreta", Machado é do quadro efetivo do Senado, mas em vez de prestar serviço à instituição, trabalha há vários anos na casa da ex-senadora e governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB). O caso foi revelado em reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo. Amigos de Roseana contam que "Secreta" é uma espécie de faz-tudo, um mordomo administrador da sua casa.