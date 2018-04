Procurador pedirá devolução de salários de filha de FHC O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Marinus Marsico entra amanhã com representação no TCU solicitando que Luciana Cardoso, filha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, devolva os salários que recebeu desde 2003, época em que começou a trabalhar no gabinete do senador Heráclito Fortes (DEM-PI). Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", Luciana admitiu que trabalha em casa e não vai ao Senado.