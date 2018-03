Procurador pede impugnação de candidatura de Roriz O procurador eleitoral regional Renato Brill de Góes pediu hoje a impugnação da candidatura de Joaquim Roriz (PSC), líder nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Distrito Federal. Dois dispositivos da Lei Eleitoral impediriam a candidatura do ex-governador, na avaliação do procurador. Roriz renunciou ao mandato de senador, em 2007, para fugir de um processo por quebra de decoro - o que o deixaria, segundo a Lei Ficha Limpa, inelegível até 2023 - quando teria 87 anos. Naquele ano, ele foi flagrado pela Operação Aquarela negociando o desconto de um cheque de R$ 2,2 milhões no Banco Regional de Brasília (BRB). Roriz, no entanto, afirmou que o dinheiro não seria propina, como aponta inquérito policial, e sim um empréstimo para a compra de uma bezerra.