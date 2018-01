Procurador pede aumento igual ao solicitado pelo STF Assim com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério Público Federal encaminhou hoje (29) à Câmara dos Deputados um projeto de lei que eleva a R$ 30.658,42 o salário do procurador-geral da República. Segundo o projeto, o impacto da proposta será de R$ 51.542.337,00 no Orçamento do Ministério Público da União.