Procurador pede ação contra lei dos juizados especiais O procurador-geral de Justiça do Rio, José Muiños Piñeiro Filho, entrega amanhã ao procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, uma representação pedindo que ele ingresse no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma argüição de inconstitucionalidade parcial da Lei Federal 10.259, de 2001, que instituiu a criação dos juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais. Para Piñeiro Filho, a nova legislação tornou-se inconstitucional, ao incluir na alçada dos juizados especiais o julgamento de crimes com penas de até dois anos, e não mais de até um ano, como previa a lei anterior, de 1995. "Essa mudança normativa possibilitou a despenalização (sic) de crimes graves, como porte ilegal de armas, abuso de autoridade e facilitação de fuga de presos", afirmou o procurador. Ao contrário do rito processual da Justiça comum, o acusado levado a julgamento num juizado Especial Criminal não é preso, não tem o nome incluído no rol de culpados e sequer é denunciado. A lei permite que ele negocie com o promotor penas alternativas, como doação de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. "Ao ampliar o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, a nova lei atenta contra a política de segurança pública dos Estados. A partir de agora, um carcereiro que facilitar a fuga do traficante Fernandinho Beira-Mar, por exemplo, a depender da interpretação do juiz, não precisará responder pelo crime, sequer será preso. Bastará dar uma cesta básica para ficar livre", afirmou. Segundo o procurador, com o Artigo 2.ª da Lei 10.259, que ampliou o conceito das infrações penais, pelo menos "uma centena de crimes" foram incluídos na esfera dos juizados Especiais, entre os quais, quase todos dos códigos de Trânsito Brasileiro (CTB), de Defesa do Consumidor e Ambiental. Com o chefe de polícia do Estado, delegado Álvaro Lins, e o secretário de Segurança Pública, coronel Josias Quintal, Piñeiro Filho baixou hoje uma resolução que obriga delegados, promotores e procuradores estaduais a ignorarem o Artigo 2.º da Lei 10.259l. "Isso quer dizer que um delegado deverá continuar prendendo um criminoso que, por exemplo, facilitar a fuga de um preso", disse Lins. A resolução, porém, não impede que o advogado da vítima entre na Justiça com um habeas-corpus contra a decisão do delegado, usando como argumento a nova legislação. Caberá ao juiz decidir se acolhe o habeas-corpus, seguindo a nova lei, ou mantém o infrator preso, de acordo com a resolução. Na representação, o procurador questiona ainda o Artigo 20 da Lei 10.259, que veda a aplicação da legislação pelos juízes estaduais. Segundo ele, a Constituição Federal permite independência aos juízes na aplicação das penas. "Há uma confusão neste artigo. Está a critério do juiz usar ou não a lei federal em sua sentença", afirmou. Para que não haja mais dúvidas, Piñeiro Filho pediu a Brindeiro que consulte logo o Supremo sobre o assunto. "Isso poderá evitar que a Justiça só se pronuncie sobre esse assunto daqui a dois anos, depois de o caso ter passado por todas as instâncias, como aconteceu com a Lei da Tortura", afirmou.