Procurador ordena sigilo no caso Eduardo Jorge O procurador da República Vinícius Fernando Alves Fermino seguiu o exemplo da Receita Federal e determinou o sigilo das investigações sobre o vazamento dos dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. Segundo ele, os dados tratados na investigação são, por lei, "sigilosos na origem". No despacho, o procurador explica que a medida busca "evitar influências no processo eleitoral".