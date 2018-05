Procurador-geral quer vetar parte dos repasses O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, encaminhou parecer ao Supremo Tribunal Federal pela derrubada de parte da lei que garantiu às centrais 10% dos recursos obtidos com a contribuição sindical obrigatória. O parecer é em resposta a ação do DEM, que quer que o STF declare inconstitucional lei que previu destinação de verba a centrais sem relação direta com a profissão do contribuinte.