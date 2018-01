Procurador-geral entrega prédio do Ministério Público em Martinópolis-SP

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, inaugura nesta quarta feira, 28, a sede própria do Ministério Público no município de Martinópolis, região de Presidente Prudente. É a segunda sede própria que o Ministério Público entrega a seus promotores, em menos de uma semana. Na sexta-feira, 23, foi inaugurado o prédio da promotoria no município de Praia Grande.

As inaugurações fazem parte da meta do procurador-geral de alojar os promotores em edificações próprias da instituição, equipadas e situadas em áreas espaçosas e independentes. Com essa medida, Elias Rosa acolhe aspiração antiga dos promotores que se sentem cada vez mais pressionados nos fóruns em que ocupam salas.

Há alguns meses, o Tribunal de Justiça do Estado pediu a desocupação das salas ocupadas pelos promotores sob alegação de que os juízes necessitam de mais espaço para trabalhar. A medida provocou inquietação nas promotorias. Por iniciativa do procurador-geral, o caso foi parar no Conselho Nacional de Justiça.

A sede de Martinópolis fica na rua José Henrique de Mello, ao lado do fórum da cidade. O prédio, cedido pelo município, ocupa terreno de 900 metros quadrados e tem 344 metros quadrados de área total construída.

No ano passado foram inauguradas as sedes próprias do Ministério Público em São Carlos, Araraquara, Mirassol e Penápolis.

No prédio do Ministério Público de Praia Grande há espaço para 10 gabinetes para os Promotores de Justiça. O prédio é dotado de elevador, possui sistema de monitoramento de segurança e estacionamento com 55 vagas. Tem, ainda, uma passarela elevada de ligação com o prédio do Fórum. A sede passa a abrigar os oito Promotores de Justiça, analistas jurídicos, servidores e estagiários que até então ocupavam salas no Fórum de Praia Grande.

Elias Rosa vai aproveitar a ida a Martinópolis, nesta quarta feira, 28, para conduzir reuniões de trabalho com os promotores de Justiça das regiões de Dracena e de Presidente Prudente.