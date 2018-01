Procurador-geral deve pedir abertura de novos inquéritos O presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), disse nesta quarta-feira que o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, a quem entregou o relatório parcial dos trabalhos da CPI aprovado semana passada, lhe disse que vai pedir ao STF a abertura de novos inquéritos contra parlamentares. Segundo a assessora de Antonio Fernando, esses novos pedidos deverão ser feitos, o mais tardar, na próxima semana. O relatório parcial da CPI propôs a abertura de processos contra 69 deputados e três senadores, por envolvimento com a máfia das ambulâncias. Desde que o escândalo estourou, em maio deste ano, o procurador-geral já pediu a abertura de inquérito contra 57 parlamentares ao STF. "O procurador reafirmou que tem alguns casos que estão no relatório da CPI, mas que ainda não estão sendo investigados pelo Supremo ", disse Biscaia. "E ele vai requisitar a abertura de inquéritos contra novos deputados no Supremo".