Procurador espera que STF julgue mensalão este ano

"A expectativa é que ocorra ainda no segundo semestre ou no início de 2012, e que o STF acolha a acusação formulada pelo Ministério Público Federal", disse ele, que está em Roraima, onde participa da abertura das comemorações dos 20 anos de implantação da Procuradoria da República no Estado.

Ele justificou que pediu a absolvição de Luiz Gushiken, ex-ministro do governo Lula, por insuficiência de provas. "Ao longo da instrução criminal, não conseguimos reunir provas que autorizassem juízo condenatório dele", afirmou.

Gurgel frisou, porém, que a luta contra a corrupção "é ampla e generalizada" e qualquer caso no País será apurado. "O importante é que o Ministério Público Federal continue atuando em todo o país para reprimir esses gravíssimos delitos". Com relação às denúncias de corrupção em Roraima, cujo governador José de Anchieta Júnior (PSDB) está cassado, mas se mantém no cargo por liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que não se pronunciaria no caso, uma vez que terá de se manifestar no processo, quando chegar às suas mãos.