Procurador do TCU continua internado O estado de saúde do procurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, continuava grave até a noite de ontem, mas suas funções vitais estavam estáveis. Furtado sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico na madrugada de anteontem e foi levado para o Hospital de Brasília. Segundo o último boletim médico, o procurador permanecia sedado e internado na UTI do hospital.