Procurador diz que vai pedir anulação de atos 'secretos' O procurador do Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Marinus Marsico, afirmou hoje que pretende pedir a anulação de todos os atos "secretos" do Senado e a restituição aos cofres públicos do dinheiro pago ilegalmente aos beneficiados por esses boletins. Em um primeiro momento, Marsico vai pedir ao TCU que requisite à Casa cópia das medidas, adotadas a partir de 1998 e mantidas em sigilo durante todos estes anos.