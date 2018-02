Procurador denuncia Palocci por quebra de sigilo de caseiro O procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, encaminhou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra o ex-ministro da Fazenda e deputado federal Antonio Palocci (PT-SP) por suposta quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa em 2006. Segundo informações da Agência Brasil, o relator do caso no STF será o ministro Gilmar Mendes e o plenário da corte ainda tem de aprovar a denúncia contra o ex-ministro. Francenildo acusou Palocci de frequentar uma casa alugada por lobistas em Brasília. Na época da denúncia, a movimentação financeira do caseiro foi publicada em uma revista semanal. Palocci é acusado de ter determinado a quebra do sigilo de Francenildo à Caixa Econômica Federal.