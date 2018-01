Procurador confirma pedido de novos inquéritos sobre sanguessugas O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, informou hoje ao presidente da CPI das Sanguessugas, deputado federal Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), que até o final da semana deverá pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que instaure cerca de 30 novos inquéritos para investigar suspeitas de envolvimento de parlamentares com um esquema de fraudes na compra de ambulâncias. "O procurador confirmou que ainda esta semana encaminhará outros pedidos de abertura de inquérito", afirmou Biscaia. "Serão cerca de 40 ou por aí", disse. "É uma coisa em torno do dobro daquela que já está sendo investigada. Ele não deu (números) com precisão. Disse que encaminhou (ao STF) 15 e que os outros serão mais ou menos o dobro", calculou o deputado, confirmando informação publicada pelo Estado no dia 18. Já tramitam no STF, sob sigilo, 15 inquéritos contra congressistas suspeitos de participar das irregularidades. Hoje, Biscaia disse que o procurador deverá pedir pelo menos a abertura de outros 15 inquéritos no STF. A assessoria de comunicação de Souza afirmou que o procurador está concluindo a análise de novos pedidos de abertura de inquéritos. De acordo com a assessoria, ele não falaria sobre números e datas. Sigilo A CPI dos Sanguessugas quer ter acesso às informações que integram os 15 inquéritos abertos por enquanto no Supremo. Mas para que isso seja possível é necessário que o relator dos inquéritos no STF, ministro Gilmar Mendes, autorize o acesso dos integrantes da CPI, já que o caso tramita sob sigilo no tribunal. "Existem 15 inquéritos que estão, por determinação do Supremo, sob sigilo", observou Biscaia. "É evidente que a documentação que está no inquérito não poderá ser entregue, a menos que o relator autorize", disse o deputado. "Na medida em que o sigilo for quebrado para a CPI, teremos acesso imediato à documentação", acrescentou. O deputado informou que a CPI pretende apresentar na quarta-feira o roteiro de trabalhos da CPI. Segundo ele, provavelmente nas duas primeiras semanas de julho, deverão ocorrer audiências e depoimentos. "O nosso propósito é, em 60 dias, submeter à CPI um relatório para que seja aprovado", concluiu.