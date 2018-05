Procurador cobra maior controle Procurador no Tribunal de Contas da União (TCU), Marinus Marsico diz que o Senado deveria obrigar os senadores a justificar cada despesa feita com a verba indenizatória. Na avaliação dele, essa falta de rigor ocorre porque é "difícil", por exemplo, relacionar os gastos elevados em restaurante com o mandato parlamentar. "Tais despesas devem ser excepcionais, plenamente justificadas, e restritas à modicidade que é recomendada no uso do dinheiro público", afirma Marsico. "Entendo que é hora de o TCU proceder a uma auditoria geral no uso de verba indenizatória pelo Legislativo."