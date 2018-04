Procurador analisa deliberações do Senado sobre nepotismo

O procurador-geral da República, Antônio Fernando de Sousa, disse nesta quinta-feira,16, que só depois de estudar as deliberações adotadas pela Mesa Diretora do Senado Federal sobre a demissão de funcionários que sejam parentes de senadores, vai avaliar se cabe alguma representação no Supremo Tribunal Federal (STF). Veja também: Principais casos de nepotismo Analista político comenta a decisão do STF que proíbe nepotismo "Evidentemente que, se entre as deliberações do Senado sobre a Súmula [Vinculante n°13] alguma destoar do que foi decidido pelo Supremo, eu vou ajuizar uma reclamação para que o STF decida sobre isso", afirmou Sousa. Ele também disse que sua atuação se dá em função da sua competência exclusiva de procurador-geral da República, que é a de oferecer reclamação ao Supremo", e, por isso, não pretende pedir aos presidentes do Senado e da Câmara informações sobre o quadro de funcionários.