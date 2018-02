Procurado, Maluf silencia sobre contas no exterior O ex-prefeito Paulo Maluf, hoje deputado federal pelo PP, não se pronunciou ontem sobre as alegações de advogados que representam a offshore ligada à sua família no processo em que a Prefeitura de São Paulo tenta repatriar US$ 22 milhões. A reportagem entrou em contato com seus assessores mas não obteve resposta até o momento. Desde que as suspeitas sobre o uso de paraísos fiscais surgiu, no início da década passada, Maluf sempre negou ter contas no exterior.