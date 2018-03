SÃO PAULO - O Procon determinou nesta quarta-feira, 9, que os sites de e-commerce de Americanas, Submarino e Shoptime fiquem fora do ar por 72 horas. Além disso, as empresas terão de pagar uma multa de quase R$ 2 milhões por não entregarem produtos vendidos. A determinação está publicada na edição desta quinta-feiro, 10, do Diário Oficial. Cabe recurso.

Aguarde mais informações.