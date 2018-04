Processos devem ser transparentes

Ao que tudo indica, as delações dos executivos da Odebrecht ampliaram as denúncias contra esse chamado núcleo político, com 83 pedidos de inquéritos no STF – nos quais se pressupõe a investigação de pessoas com foro privilegiado.

Mesmo sendo apenas inquéritos, ou seja, momentos iniciais de uma investigação, o potencial impacto que podem causar é enorme.

Para se ter uma ideia, a primeira leva de pedidos da Operação Lava Jato no Supremo, ainda em 2015, contou com 21 inquéritos e deflagrou uma crise institucional generalizada. Além de numericamente notável, essa nova etapa de investigações tem seu impacto pela recente decisão da Segunda Turma do STF, que reconheceu a corrupção e lavagem de dinheiro em doações eleitorais declaradas, se feitas em contrapartida ao esquema da Lava Jato.

Se há agravamento da crise, tampouco podemos esquecer que há um potencial positivo no desenvolvimento dessas investigações, como o aprimoramento dos mecanismos de combate à corrupção, a responsabilização de malfeitores e a exposição do que há de pior na política para, quem sabe, uma representação melhor no futuro.

Mas, para que isso se realize, é preciso que os processos sejam transparentes, sendo absolutamente relevante o fim do sigilo; que o tribunal se mostre capaz de responder a essas demandas até o seu fim; que atue com imparcialidade e precisão, aplicando a lei a todos, e que resista às reações e investidas daqueles que querem perpetuar a impunidade.

*PROFESSORA E COORDENADORA DO SUPREMO EM PAUTA FGV DIREITO SP